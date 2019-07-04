Анкара, 4 июля, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой заявил: «В будущем мы желали бы видеть от нашего союзника США более действенную помощь в вопросе борьбы с такими террористическими организациями, как движение Фетхуллаха Гюлена, Рабочая партия Курдистана и Отряды народной обороны, представляющими прямую угрозу безопасности Турции».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мехмет Нури Эрсой отметил, что Турция для США является мощным союзником и стратегическим партнером. Он подчеркнул: «Уверен, предстоящий период ещё больше укрепит сотрудничество и кооперацию между нашими странами».

Министр сообщил, что турецко-американские отношения насчитывают более, чем 200-летнюю историю, а двустороннее сотрудничество опирается на прочный и основательный фундамент. Он добавил, что Турция продолжит тесное взаимодействие с США по всем вопросам, главным из которых выступает развитие событий в Сирии.