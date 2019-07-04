Ереван, 4 июля, 2019, 13:16 — ИА Регнум. 3 июля власти Украины отменили приглашение международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы в стране. Как отмечено в обращении председателя Верховной рады Андрея Парубия, адресованном президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, такое решение связано с восстановлением прав российской делегации в ассамблее.

Наира Зограбян

По словам председателя постоянной комиссии парламента Армении по защите прав человека и общественным вопросам, члена армянской делегации в ПАСЕ Наиры Зограбян, с 1994 года ПАСЕ на всех выборах осуществила наблюдательскую миссию на Украине и украинский демарш в отношении ПАСЕ — шаг, который, естественно, был обусловлен восстановлением мандатов российской делегации.

Наира Зограбян «Трудно предугадать дальнейшие развития событий в ПАСЕ, однако, по моему убеждению, сжигание мостов не является лучшим решением вопроса, тем более, что пока не знаешь, на правильном ли ты берегу».

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