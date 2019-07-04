Москва, 4 июля, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Обязательная предустановка российского обеспечения на гаджетах никак не скажется на цене техники, более того иностранные поставщики отнесутся к нововведению спокойно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Гаджеты

Накануне глава комитета Госдумы по экономполитике Сергей Жигарев (ЛДПР) внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на запрет продажи в РФ гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения. Так, по его предложению, программное обеспечение смартфонов, компьютеров и смарт-телевизоров должно соответствовать определенным требованиям. Если пакет законов будет принят, правительство составит реестр программного обеспечения, которые можно будет использовать на территории РФ. За продажу техники с другим программным обеспечением предлагается административная ответственность.

«Я в целом эту идею поддерживаю и разделяю, я не исключаю, что сам присоединюсь к этому законопроекту. Считаю, что на цене техники предустановка российского программного обеспечения никак не отразится. Более того, это позволит нам те отечественные продукты, которые будут создаваться на нашей программной архитектуре, более просто интегрировать с зарубежными гаджетами, которые при ввозе на территорию РФ будут иметь такую предустановку», — заявил Гутенев.

Он уверен, что такое нововведение не повлияет на импорт зарубежной техники и гаджетов в РФ, а наоборот, может привлечь новых игроков.

«Это, на мой взгляд, будет воспринято зарубежными поставщиками достаточно спокойно, потому что у нас большой и емкий рынок и в финансовых денежных значениях это для них представляет большой интерес. Поэтому я абсолютно уверен, что к борьбе за наш рынок зарубежные поставщики будут готовы, если у нас будет достаточно жестко сформулирована политическая воля и принят соответствующий закон», — уверен Гутенев.

При этом, отмечает он, «сомневаться в компетенции наших программистов не приходится» и сегодня многие гаджеты и так работают на отечественном софте.