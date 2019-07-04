Рим, 4 июля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Доступ для туристов и паломников к римской площади Святого Петра был перекрыт перед встречей папы Франциска и Владимира Путина, передает La Stampa в четверг, 4 июля.

Площадь Святого Петра

В собор Святого Петра можно попасть только через боковые входы. Перекрыты также несколько прилегающих к площади улочек.

4 июля президент России совершает визит в Италию и Ватикан. Он проведет встречи с главой католической Церкви, а также с формальным главой итальянского государства президентом Серджо Маттареллой и с премьер-министром Джузеппе Конте.