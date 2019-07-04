Лондон, 4 июля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Звезды блогосферы готовы идти на что угодно, соревнуясь друг с другом в изобретательности и популярности. Британская звезда Instagram открыла для себя новый источник дохода — продажу грязной воды из своей ванны, пишет газета Heute.

Instagram.combelle.delphine Маленькая баночка

Пользователь социальной сети с никнеймом belle.delphine имеет более 3,9 млн подписчиков. Девушка публикует фото и видео в стиле аниме игривого характера. В начале июля Instagram-блогер опубликовала видео, на котором наливает в небольшие банки воду из своей ванны после мытья. Газета утверждает, что первая партия была распродана по цене $30 за банку.

В феврале 2019 года в Китае скончался блогер, выпивавший перед камерой любые жидкости по просьбе своих подписчиков. Мужчина зарабатывал этим на жизнь и в результате подорвал здоровье.