Москва, 4 июля, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Программа реновации пятиэтажек не приведёт к наплыву мигрантов в Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалам.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Приезда массового мигрантов под эту программу не будет, потому что жильё, которое мы строим, на рынке — достаточно дорогое жильё. И это именно для москвичей, в силу покупательной способности, у москвичей она выше, чем у жителей других регионов. Уже те квартиры, которые мы построили, те дома, которые построили, — квадратный метр в этих домах [стоит на рынке] выше от 20 до 40%, чем в прежних пятиэтажках, сегодня на старте. Хотя идёт ещё кругом стройка. Это говорит о том, что это жильё более качественное», — сказал он.

В обратной ситуации, по мнению Собянина, если бы реновацию не начали, «хрущёвки» превращались бы постепенно в трущобы, и вот тогда бы точно появилось огромное количество мигрантов.

«Потому что чем менее комфортная среда, чем меньше качество дома, тем меньше цена квадратного метра. Чем меньше цена квадратного метра, тем больше там приезжих из других регионов, в том числе из ближайшего зарубежья. Мы делаем обратную работу — повышаем качество жилья, и это в первую очередь жильё для москвичей», — сказал Собянин.