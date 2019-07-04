Москва, 4 июля, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее российского SSJ-100 для задач санитарной авиации. Об этом говорится в письме главы Минздрава Вероники Скворцовой правительству о закупке воздушного судна для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), сообщает РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

В письме говорится, что в марте вице-премьер Татьяна Голикова поручила купить для ФМБА один самолет. Скворцова поясняет, почему предпочтение отдано французскому бизнес-джету: он дешевле и больше подходит по характеристикам.

В частности, Falcon 7X можно использовать для дальних перелетов по территории России. Например, без промежуточной посадки доставить пациента с Дальнего Востока в Москву или Санкт-Петербург. Французский самолет имеет малый разбег перед взлетом, для него подойдут ультракороткие взлетные полосы.

Покупка французского самолета обойдется правительству в 4,166 млрд рублей, а SSJ100 — в 5,425 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, безопасность самолета SSJ100 стали обсуждать после катастрофы в «Шереметьево» в начале мая. Тогда из-за пожара, начавшегося после приземления лайнера, погиб 41 человек.

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