Вологда, 4 июля, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Коллектив ученых института естественных наук Волгоградского государственного университета (ВолГУ) получил патент на устройство для факельного сжигания попутных газов при морской нефтегазовой добыче на мелководье, сообщает 4 июля пресс-служба вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«Полезная модель относится к гидротехническим сооружениям, а именно к устройствам в виде искусственной конструкции основания на сваях, она осуществляет факельное сжигание попутных газов при морской нефтегазовой добыче на мелководье», — сообщила заведующая кафедрой экологии и природопользования, профессор Елена Иванцова.

Устройство, предлагаемое учеными ВолГУ, достаточно универсально и может применяться также как конструкция для размещения маяка, емкость для хранения углеводородного сырья, в качестве точечного причала, временной строительной площадки для хранения строительных материалов при возведении морской нефтегазовой платформы.

Отмечается также, что устройство имеет многоплановый профиль использования. В частности, полезная модель может работать в нефтеналивных портах. Его можно использовать на мелководье Северного Каспия, Арктического шельфа и на других объектах, имеющих малые глубины.

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