Москва, 4 июля, 2019, 13:02 — ИА Регнум. ПАО «Россети» создадут в Москве сеть заправок для электротранспорта. Соответствующее соглашение было подписано 4 июля во время ежегодного московского урбанистического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин и Павел Ливинский

Документ подписали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор компании Павел Ливинский. В соглашении предусмотрено развитие в столице инфраструктуры для зарядки электробусов, легкового и двухколёсного электротранспорта.

Согласно материалам пресс-службы мэрии столицы, в соответствии с соглашением будет рассмотрена возможность установки не менее 300 зарядных станций для электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта в период с 2019 по 2023 года. При этом компания будет обслуживать данные объекты в течение 15 лет.

Использовать зарядные станции смогут не только владельцы электромобилей, но и электроскутеров, мотоциклов, велосипедов и самокатов. При достаточно развитой инфраструктуре станет возможным перевод на электротягу и части коммунальной техники.

«Для обеспечения работы новых зарядных станций ПАО «Россети» планирует инвестировать в развитие электросетевой инфраструктуры Москвы порядка 200 млн рублей. За счёт совершенствования административных процедур время на подведение электричества и установку электрической зарядки сократится в несколько раз. В целях реализации соглашения будет создана совместная рабочая группа правительства Москвы и ПАО «Россети», — отмечено в сообщении пресс-службы московской мэрии.

Отметим, что на данный момент в Москве зарегистрировано около 2,5 тысяч единиц электротранспорта. В городе работает около 120 зарядных станций для автомобилей с электрическим двигателем.