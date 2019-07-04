Калуга, 4 июля, 2019, 12:50 — ИА Регнум. В 2019 году в Калуге запланирован ремонт 28 дорог. Общая протяженность — 47,6 км. Планируется произвести ремонт дорожного покрытия общей площадью 463,5 тыс. кв. м. на сумму порядка 600 млн рублей, сообщили 4 июля корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве дорожного хозяйства.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Ремонт дороги на улице Грабцевское шоссе в Калуге

В настоящее время уже завершен ремонт на калужских улицах Полевая, Прончищева, Ольговка, Тарутинская и переулке Сельский.

Проходят масштабные работы на улице Грабцевское шоссе — одной из ключевых магистралей областного центра. Здесь в районе городского рынка проводится уширение проезжей части до четырех полос, создаются парковочные места, устанавливают светофоры и остановочные павильоны. Протяженность ремонтируемого участка — 7,4 км, площадь — 87 тыс. 83,6 кв. метров. По словам представителей подрядной организации, уже завершаются работы по перекладке коммуникаций, в частности телекоммуникационных.

С 2019 года Калужская область — участник национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За шесть лет, с 2019 по 2024 годы, на ремонт и капитальный ремонт дорог калужский регион получит 3, 3 млрд рублей. Из консолидированного бюджета области финансирование дорожных работ составит 5,4 млрд рублей.

На территории Калуги в перечень автомобильных дорог «Калужской агломерации», включено 202 автомобильные дороги общей протяженностью 251 километр.