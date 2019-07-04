Иркутск, 4 июля, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Начальник ФГБУ «Иркутское УГМС» Азат Насыров сегодня, 4 июля, поспешил успокоить жителей региона словами о том, что ливневые дожди, которые прогнозируются в в Приангарье, не приведут ко второй волне паводка. Его слова цитирует пресс-служба иркутского губернатора.

Irkobl.ru Наводнение в Иркутской области

Азат Насыров «На реках Иркутской области обстановка стабильная. Сейчас идет понижение уровня воды от 130 до 390 см. Повсеместно уровни ниже критических значений, в том числе в городе Тулуне».

Он отметил также, что гидрометцентр сегодня объявил штормовое предупреждение о возможном повышении уровня воды Иркута в Шелеховском районе до отметок 430 — 480 см.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось из-за проливных дождей. С 25 июня в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах реки вышли из берегов и подтопили 10 146 жилых домов в 103 населенных пунктах, в которых проживают 32 938 человек.

С территорий, пострадавших от удара стихии, были эвакуированы 2048 человек, в том числе 447 детей. Па медицинской помощью обратились 2080 человек. Их них 313 человек были госпитализированы.

На сегодняшний день, 4 июля, остаются подтопленными 16 населенных пунктов с населением 6393 человека, 2737 приусадебных участков и 48 участков автомобильных дорог. Повреждено 20 мостов.