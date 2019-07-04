В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр
Кемерово, 4 июля, 2019, 12:29 — ИА Регнум. В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Администрация города Кемерово
В Кемерове обрушилась часть стены дома
«Дом по улице Рукавишникова, 24 считается аварийным. В нём проживают люди, которые стоят в очереди на новое жильё. В настоящее время решается вопрос о временном размещении жильцов дома, — сообщает «Газета Кемерова». — В соответствии с данными госреестра, дом на восемь квартир сдан в эксплуатацию в 1948 году».
Как уточнили ИА REGNUM в администрации города, мэр Илья Середюк уже выехал на место.
«В результате обрушения никто не пострадал. На место оперативно прибыли специалисты службы спасения и инженерной защиты. По предварительным обследованиям, балки дома поперечные, на обрушенную стену не опираются. Отключены все коммуникации, организовано круглосуточное наблюдение. В 2019 году дом по ул. Рукавишникова, 24 был признан аварийным. В настоящее время решается вопрос о расселении жильцов, подбираются варианты. В доме зарегистрировано восемь семей, 20 человек».