Кемерово, 4 июля, 2019, 12:29 — ИА Регнум. В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация города Кемерово В Кемерове обрушилась часть стены дома

«Дом по улице Рукавишникова, 24 считается аварийным. В нём проживают люди, которые стоят в очереди на новое жильё. В настоящее время решается вопрос о временном размещении жильцов дома, — сообщает «Газета Кемерова». — В соответствии с данными госреестра, дом на восемь квартир сдан в эксплуатацию в 1948 году».

Как уточнили ИА REGNUM в администрации города, мэр Илья Середюк уже выехал на место.