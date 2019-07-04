Химки, Московская область, 4 июля, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Долю полетов российских ракет-носителей (РН) по космическим программам подсчитали в НПО «Энергомаш». В первом полугодии 2019 года она составила 17,1% от общемировой, сообщает 4 июля пресс-служба предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

«В мире в первом полугодии 2019 года пять пусков (12,2%) было выполнено по российским космическим программам, а также еще два пуска российских РН Союз из Куру (по европейским программам). Таким образом, доля полетов российских РН составит 17,1% (7 пусков из 41)», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что 19,5% всех космических пусков в мире с начала этого года производились с использованием российских двигателей семейства РД. В общей сложности они обеспечили восемь пусков из 41, в том числе для запуска американской РН «Антарес».

Ранее американские компании Pratt&Whitney и United Launch Alliance одобрили поставку в США очередной партии российских ракетных двигателей РД.