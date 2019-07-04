Алма-Ата, Казахстан, 4 июля, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Критерием оценки работы департамента полиции Алма-Аты является безопасность жителей и гостей города. Об это 4 июля написал аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев на своей странице в Twitter.

Almaty.gov.kz Бакытжан Сагинтаев

Глава города провел совещание с руководством департамента полиции и представителями общественного совета.

«Наметили пути борьбы с преступностью, криминалом, наркотиками, совместной работы в модернизации ППС (патрульно-постовой службы — примечание ИА REGNUM ) и участковых», — написал Сагинтаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года подростковая преступность в Алма-Ате выросла на 33,5%. Однако среднее количество преступлений среди несовершеннолетних в Казахстане почти не изменилось.

Читайте также: В 2018 году в Алма-Ате подростковая преступность выросла на 34%