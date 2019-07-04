Донецк, 4 июля, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Почта Донбасса выпустила почтовый блок из серии «Борцам с украинским национализмом», посвящённый легендарному партизанскому командиру Сидору Артемьевичу Ковпаку, сообщил 4 июля официальный сайт Донецкой Народной Республики.

Сидор Ковпак

Марка с изображением Ковпака размещена на фоне фотографии его партизанского отряда. Подготовлен также конверт первого дня, на котором изображена каракулевая шапка Ковпака на фоне елового леса. Номинал марки — 60 рублей, её тираж составляет 4,8 тыс. экземпляров, тираж конверта — 1 тыс. штук.

Один день, 4 июля, будет действовать специальный художественный штемпель, посвящённый Ковпаку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Почта Донбасса выпустила почтовый блок, посвящённый популярному украинскому писателю и журналисту Олесю Бузине, убитому в Киеве в 2015 году.

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