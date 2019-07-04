Доходы Крыма продолжают расти – минфин РК
Симферополь, 4 июля, 2019, 12:14 — ИА Регнум. За первую половину 2019 года доходы бюджета республики Крым превысили прошлогодний показатель на 12,5%, за счёт роста поступления налогов. Об этом 4 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства финансов РК.
Также, по данным финансового министерства, выросли доходы от налога на имущество организаций и акцизов.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля на Ялтинском международном экономическом форуме зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что за последние пять лет Крым выходит на среднероссийские показатели по ключевым направлениям развития, а доходы республики за это время выросли более чем на четверть.
Подробности: За пять лет доходы Крыма выросли более чем на четверть — вице-премьер Козак