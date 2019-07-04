Москва, 4 июля, 2019, 12:14 — ИА Регнум. В 2019 году в Москве планируется выдать более 12 тысяч ордеров на переселение граждан по программе реновации. Об этом 4 июля заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Планируем раздать ордера не менее 12 тысячам жителей, в следующем году — 15 тысячам жителей», — сообщил Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

Начиная с 2021 года, в Москве планируется ежегодно вводить до полутора миллионов квадратных метров жилья по программе реновации.

«Это тянет за собой большое количество социальных объектов, развития инфраструктуры», — отметил чиновник.