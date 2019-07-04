Лондон, 4 июля, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Бывший полузащитник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

Chelseafc.com Фрэнк Лэмпард

Отмечается, что стороны подписали соглашение, которое рассчитано на три сезона.

Ранее сообщалось, что «Дерби Каунти», в котором на протяжении последнего сезона работал Лэмпард, разрешил специалисту вести переговоры с «Челси».

Напомним, Лэмпард начал тренерскую карьеру в мае 2018 года, возглавив «Дерби Каунти». В качестве футболиста он играл за «Челси» с 2001 по 2014 год и за это время выиграл с клубом 13 трофеев.

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