Санкт-Петербург, 4 июля, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Организаторы IX Международного военно-морского салона (MBMC-2019) уточнили список кораблей и катеров ВМФ России и Погранслужбы ФСБ России, которые будут представлены у причалов Морского вокзала в Петербурге, вблизи которого развернется салон.

Валентин Илюшин ИА REGNUM МВМС, фото 2017 года

В частности, из списка исчез заявленный ранее большой десантный корабль «Петр Моргунов». Однако анонсированные крупные новейшие корабли — фрегат «Адмирал Касатонов» (проект 22 350) и корвет «Стойкий» (проект 20 380) — остались в списке и придут на МВМС-2019.

Кроме того, участники и посетители салона смогут увидеть малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков», десантный катер «Мичман Лермонтов», транспортно-десантный катер «Д-2110», патрульный катер «П-389», большой гидрографический катер «Евгений Гницевич», многофункциональный модульный катер «Валерий Рождественский», рейдовый водолазный катер «РВК-1064», безэкипажный катер типа «Сканда», морской буксир «МБ-96», судно на воздушной подушке СНВ П-900, пограничный патрульный корабль, два пограничных сторожевых катера, а также еще 20 катеров предприятий-участников салона.

Напомним, МВМС состоится с 10 по 14 июля 2019 года в Санкт-Петербурге, в выставочном комплексе «Ленэкспо». Экспозиционно-выставочный раздел разместится в павильонах «Ленэкспо» общей площадью свыше 15 тыс. кв. метров, на открытых площадках и в акватории Финского залива, а также у причалов Морского вокзала.

«Международный военно-морской салон посетят 45 официальных делегаций из 33 государств. В настоящее время зарегистрировано 352 участника МВМС-2019, из них 28 иностранных компаний из 19 стран», — отметили в пресс-службе мероприятия.

Организатор МВМС-2019 — Министерство промышленности и торговли РФ, при участии Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, правительства Санкт-Петербурга и АО «Рособоронэкспорт». Устроитель — ООО «Морской Салон».