Улан-Удэ, 4 июля, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Реализация инвестиционных проектов в Бурятии потребует дополнительного привлечения примерно 11,5 тыс. квалифицированных специалистов, заявил глава республики Алексей Цыденов на коллегии Минвостокразвития России. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

Kremlin.ru Алексей Цыденов

По словам главы региона, в настоящее время подготовлен перечень работодателей и инвестиционных проектов для реализации соответствующей программы поддержки АРЧК ДВ.

«В перечень включено 16 предприятий региона, реализующих и планирующих реализовать 21 инвестиционный проект. Потребность данных предприятий в квалифицированных кадрах составляет 11,5 тысяч человек», — сказал Цыденов.

Отмечается, что для удовлетворения спроса в квалифицированных кадрах стороны скорректируют контрольные цифры приёма вузов региона, а также организуют обучение специалистов по востребованным специальностям.

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