Москва, 4 июля, 2019, 11:48 — ИА Регнум. В последние несколько лет экология в Москве существенно улучшилась. Об этом 4 июня заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском урбанистическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По его словам, доля промышленности в городах падает, оставшиеся предприятия уделяют внимание сокращению выбросов, что позитивно сказывается на городской экологии.

«Подавляющее большинство вредных выбросов — это не заводы, не промышленность, это автомобили, на которых мы едем. Транспортное поведение и транспортная политика прямо влияет на экологию крупных городов. Те запреты, которые были введены на городском и федеральном уровне по классу экологическому бензина, по классу двигателя, они возымели свой эффект. Сегодня качество автомобилей стремительно меняется. Мы сделали самым молодым и экологичным в Европе наш автопарк [общественного транспорта]. Следом произошли изменения личного транспорта», — сказал Собянин.

Мэр Москвы ответил, что за несколько лет в столице концентрация вредных веществ в воздухе уменьшилось в 2,5 раза. Вода, воздух в Москве поменялись в лучшую сторону, уверен он.

Добавим, что тема экологии по-прежнему является одной из наиболее острых проблем столицы. Горожане жалуются на вырубку зелёных насаждений, строительство домов на месте скверов и парков, появление новых объектов автотранспортной инфраструктуры в непосредственной близости к жилью. Особенно острыми темами являются соседство с местами хранения и сжигания мусора, например, в Некрасовке, а также радиоактивная зона на пути строительства Юго-Восточной хорды Москвы.