Владивосток, 4 июля, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Специализированное инжиниринговое подразделение для реализации проектов по добыче углеводородов на шельфе, переработке и сжижению природного газа на Дальнем Востоке России открыл Газпром во Владивостоке. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба компании.

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Филиал получил название «Газпром 335». Он будет расположен на острове Русский и получит функции координатора научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для развития дальневосточных проектов.

Подразделение будет отвечать за разработку отдельных элементов конструкций и оборудования систем подводной добычи углеводородов и установок переработки газа и производства СПГ, сотрудничество в сфере использования робототехнических комплексов, исследования и надзор в смежных направлениях.

Отмечается, что региональным партнером компании выступает Дальневосточный федеральный университет, обладающий современной образовательной и научно-исследовательской базой.

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