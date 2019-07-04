Москва, 4 июля, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Сегодня, 4 июля, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участников VIII Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего-2019», сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент подчеркнул, что форум «Инженеры будущего» для тех, кто не хочет «идти проторенными дорогами», ищет неординарные, перспективные инженерные решения, кого отличают дерзость мысли и амбициозность целей.

«Всё больше молодых людей выбирают инженерные специальности. Интеллектуальный потенциал, инициативность и новаторство обязательно будут востребованы в интересах прорывного развития России», — отметил Путин и пожелал участника незабываемых впечатлений.

Как сообщало ИА REGNUM, международный форум «Инженеры будущего-2019» открывается 4 июля в лагере «Янтарь» в Оренбургской области. На форум съехались более 1 тыс. молодых инженеров регионов России и стран СНГ.

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