Москва, 4 июля, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Нежелание Киева пригласить депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) присутствовать в качестве наблюдателей на предстоящих досрочным выборах в парламент Украины — это «последние конвульсии текущих властей страны и украинской делегации в ПАСЕ». Такую оценку действиям украинской стороны дал председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

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Российский сенатор уверен, что отказом пригласить наблюдателей ПАСЕ на украинские выборы Киев ничего не добьётся.

«Уже скоро там будут и новый спикер, и другая Рада, — написал Пушков в Twitter. — И точно капризы Украины на статус России в СЕ уже не повлияют».

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня глава МИД Украины Павел Климкин предложил отозвать приглашение наблюдателям от ПАСЕ к участию в парламентских выборах в случае, если ассамблея подтвердит полномочия российской делегации. В тот же день это и было сделано.

Позднее вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что российские наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы не будут допущены на предстоящие выборы в Верховную раду Украины, которые состоятся 21 июля 2019 года.

3 июля власти Украины отменили приглашение международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы в стране. Как отмечено в обращении председателя Верховной рады Андрея Парубия, адресованном президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, такое решение связано с восстановлением прав российской делегации в ассамблее.