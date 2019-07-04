Москва, 4 июля, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Российские автолюбители с января по май 2019 года потратили на покупку новых машин 963 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 4 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Как отмечают аналитики агентства, такое увеличение связано с ростом средневзвешенной стоимости авто на российском рынке. Сообщается, что за первые пять месяцев 2019 года снижение продаж новых легковых машин в России составило 2%.

На первом месте по выручке южнокорейская автокомпания KIA. За пять месяцев она реализовала в России автомобилей на сумму 122 млрд рублей.

Вторую строчку в этом рейтинге занимает японская автомобильная корпорация Toyota. Её продукция обошлась жителям нашей страны в 98 млрд рублей.

На третьем месте отечественная компания «АвтоВАЗ». Тольяттинская компания реализовала автомобилей на сумму 90 млрд рублей.

Кроме того, за отчётный период российские автолюбители потратили 87 млрд рублей на покупку автомобилей Hyundai и 71 млрд рублей на покупку машин от немецкой компании Mercedes-Benz.

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