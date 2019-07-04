Киев, 4 июля, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Основу внутреннего конфликта, обернувшегося гражданской войной в Донбассе, заложила так называемая «оранжевая революция» 2004 года, заявил украинский олигарх Игорь Коломйский 4 июля в интервью изданию «Новое время».

Ввласенко Майдан

«Это внутренний гражданский конфликт… Никем не инспирированный, никакой Россией… Основа, шампур этого конфликта, — это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко — Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы», — рассказал он.

Коломойский признал, что в Донбассе, помимо местных жителей, воюют не Вооружённые силы РФ, а отдельные граждане России, которые имеют военную подготовку и добровольно приехали помочь региону противостоять украинской агрессии. Он добавил, что и на Украину приехали специалисты из стран Западной Европы и США, чтобы помочь ВСУ.

Олигарх считает, что США передали Украине военную технику и оружие, чтобы поддерживать конфликт в Донбассе и иметь повод для введения санкций против России.

Как передавало ИА REGNUM, в начале 2014 года в Киеве произошёл государственный переворот, законно избранный президент Украины Виктор Янукович был изгнан из страны, а новая власть бросила украинскую армию на подавление протеста в Донбассе, начав тем самым гражданскую войну.

Отметим, что украинская пропаганда отказывается признавать, что ВСУ противостоят граждане Украины, называя гражданскую войну «гибридной агрессией России», хотя Вооружённые силы России не принимают участия в конфликте.