Ярославль, 4 июля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. В Ярославской области при строительстве общеобразовательной школы в селе Туношна в 2013 году подрядчику были перечислены более 2,5 млн рублей за невыполненные работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM стало известно из решения Дзержинского районного суда Ярославля.

Yarregion.ru Школа в Туношне

В суд обратилась прокуратура с иском о взыскании 2 млн 513 тысяч рублей с бывшего главы «Многофункционального центра развития» Ярославского района. «МФЦР» являлся заказчиком работ по строительству школы в селе Туношна.

В 2013 году исполняющая обязанности директора центра подписала документы на приемку работ по строительству спортивного зала школы на сумму более 3 млн рублей. Как выяснилось в дальнейшем, часть этих работ на сумму 2,5 млн рублей фактически не была выполнена, чем был причинен ущерб бюджетам Ярославского района и Ярославской области.

По этому факту было возбуждено уголовное дело в отношении и. о. директора «Многофункционального центра развития», но в 2017 году прекращено в связи с амнистией к 70-летию Победы. Между тем в прокуратуре посчитали, что вина директора центра была доказана в ходе следствия и решили взыскать пропавшие бюджетные деньги в суде.

В ходе судебного заседания ответчик заявила о своей невиновности. Она рассказала об интересных обстоятельствах, которые предшествовали перечислению денег подрядчику строительства. Женщина работала заместителем директора центра. Однако в мае 2013 года глава района Татьяна Хохлова назначила ее директором взамен уволенного предыдущего руководителя. Документы на оплату невыполненных работ ей представили сразу после назначения.

«На следующий день ей на подпись были представлены две справки КС-2 и КС-3, подписанные всеми сторонами, в т. ч. сметчиком, зам. главы МФЦ, представителем строительного надзора. Пояснили, что работы фактически выполнены, требовали срочно подписать для перевода денежных средств, сомнений в достоверности данных у нее не было, умысла на злоупотребление властью тоже, фактически ее ввели в заблуждение, надавили на нее, она подписала документы, в тот же день выехала на объект, увидев, что стены спортзала не были возведены, по телефону просила отменить перевод денег, однако ей в бухгалтерии заявили, что деньги фактически уже переведены», — приводится в решении суда позиция бывшего руководителя центра.

Любопытно, что с женщиной на момент подписания документов не был даже заключен трудовой договор как с директором центра, ее не ознакомили с должностной инструкцией. Похоже, что и. о. директора центра просто использовали для подписания сомнительных документов.

А вскоре стройка и вовсе была заморожена из-за нехватки бюджетных денег. Строительство было возобновлено и завершено лишь спустя несколько лет, при этом проект был скорректирован. Второй спортивный зал, на строительство которого были перечислены спорные деньги, так и не был построен, и даже его фундамент впоследствии был демонтирован.

Представитель администрации Ярославского района в суде заявил, что реальный ущерб не наступил. Напротив, даже хорошо, что стены спортивного зала не были построены — их не пришлось ломать впоследствии.

«После утверждения нового проекта, строительство зала было исключено, заменено на возведение иных площадей, т. е. в случае возведения стен, стоимость проекта была бы значительно увеличена, что привело бы к удорожанию строительства, фактически был демонтирован только фундамент, что привело к значительной экономии бюджетных средств», — приводится позиция администрации в решении суда.

В итоге Дзержинский районный суд отказал в иске прокуратуре. Он посчитал, что доказательства в рамках не оконченного расследованием уголовного дела не могут быть использованы для привлечения работника к материальной ответственности. Необходим обвинительный приговор суда, а также проверка работодателя, которая должна установить, что именно по вине работника причинен материальный ущерб.