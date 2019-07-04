Москва, 4 июля, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Главные проблемы, которые волнуют и москвичей и представителей столичного бизнеса, лежат в градостроительной плоскости. Об этом 4 июля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая пленарное заседание международного конгресса «Urban Health» в рамках московского урбанистического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Проводим этот форум уже девятый раз. Это стало хорошей традиций. Сложно представить московскую повестку без проблем, связанных с градостроительной детальностью, без диалога с экспертами. Но несколько лет назад ситуация была иной», — обратился к гостям форума мэр Москвы.

По его словам, девять лет назад руководство города задумалось, какой ключевой форум создать в Москве. Было мнение, что нужно создать экономический форум, отметил Собянин. Однако решено было идти по другому пути.

«Любой уважающий себя город должен иметь экономический форум. И мы начали двигаться по этому направлению, делали несколько попыток. Но городская повестка, запросы горожан говорили о другом. Вопросы бизнеса очень важны. Но, тем не менее, главные проблемы Москвы были несколько иной плоскости», — заявил мэр Москвы.

По словам Собянина с каждым годом, «как снежный ком» в столице нарастали другие проблемы, связанные с экологий, транспортом, со скученностью населения, дискомфортом, стрессами. Город с каждым годом становился всё менее пригодным и комфортным для жизни.

«Стало очевидно, что главная проблема, которая волнует и бизнес, и горожан находится в иной плоскости — в градостроительной политике. Начав проводить этот форум, мы поняли, что правильно определили акценты. Работая много лет в Западной Сибири, мы много лет привлекали инвесторов, показывали им большие территории, но инверторам было всё равно, в каких городах мы живём. Городское развитие требует иных подходов. Наши города, пройдя путь индустриального развития перешли на другую экономику — экономику услуг и главное в этой экономике инвестиции связанные с развитием человека», — заявил Собянин.