Киев, 4 июля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. На Украине эксперты продолжают обсуждать заявление первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона о том, что Киеву для взрывного роста экономики нужна принципиально новая бизнес-модель.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Напомним, что это высказывание представитель основного кредитора Украины сделал 2 июля во время конференции в Торонто. В комментариях по «горячим следам» эксперты заявили, что, таким образом, Фонд в первую очередь «макнул в грязь» режим Порошенко.

Экономист Алексей Кущ, оценивая заявление Липтона, отметил, что в МВФ над Украиной «откровенно смеются», призывая начать структурные реформы и перестать «торговать людьми».

«Само собой, что по рецептуре фонда как раз можно с успехом делать лишь последнее, но факт примечательный. На фоне этого, президент Украины в Канаде с гордостью объявил о готовящемся упрощении трудоустройства украинской молодежи в Канаде. Это просто феерично: президент «молодого поколения» дает ускоренный пендель этому самому «поколению», отправляя оное на годичную «стажировку» за океан. Может, он себя Петром I возомнил?», — задается вопросом эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 3 июля президент Зеленский в Канаде заявил, что Украина готова присоединиться к новой программе сотрудничества с МВФ после формирования нового правительства.

«Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства», — цитирует Зеленского пресс-служба главы украинского государства.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью изданию «Гордон» отметил: «Пока что Новые власти Украины имеют аванс доверия, поэтому на переговорах с Фондом им будет легче добиться лучших условий, чем предшественникам.»

«Мы — государство с повышенными рисками. И если с нами не будет работать МВФ, то не будут работать и другие финансовые организации. Сотрудничество с Фондом необходимо Украине не только из-за траншей, но и для того, чтобы с нами работали остальные партнеры. Помимо этого, у МВФ самый низкий в мире процент на кредиты. А выдвигаемые Фондом требования нужны в первую очередь самой Украине. Они предлагают полезные нашей стране реформы, мы бы и сами должны были их проводить, без МВФ», — подчеркнул Новак.

Эксперт отметил, что несмотря на масштабные выплаты долгов, на сегодня у Киева еще есть неплохая финансовая подушка в виде золотовалютных резервов НБУ, которой хватит как минимум на три-четыре ближайшие месяца.

«Поэтому этот период мы сможем обойтись и без транша МВФ», — сказал Новак.