Киев, 4 июля, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Украина благодарна Канаде за последовательную мощную поддержку со стороны всех политических партий, представленных в канадском парламенте, а также за введение антироссийских санкций. Об этом на встрече с членами парламента Канады, которая состоялась накануне, 3 июля, в Торонто, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

President.gov.ua Встреча Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Торонто. 2019

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«Хочу поблагодарить парламент Канады за консолидированную поддержку вопросов, касающихся Украины», — приводит пресс-служба главы государства слова украинского лидера.

Зеленский также поблагодарил членов парламента за участие в миссии наблюдателей на недавних президентских выборах в Украине и приветствовал намерение канадской стороны направить такую же миссию на парламентские выборы. Кроме того, президент Украины отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и внедрению мощных канадских санкций против РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 3 июля президент Украины Владимир Зеленский находился в Канаде с трёхдневным визитом. За это время украинский лидер провёл встречи с главой МИД страны Христей Фриланд, представителями деловых кругов, а также принял участие в Международной конференции по поддержке реформ на Украине, которая состоялась в Торонто.

Добавим, что по итогам перегонов с Зеленским премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада будет продолжать политику антироссийских санкций из-за «незаконных действий России в отношении Украины».