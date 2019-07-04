Москва, 4 июля, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Дилеры компании Volvo в России в июне 2019 года реализовали на 21% автомобилей больше, чем в июне 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Volvocars.com Volvo XC60

Таким образом, за месяц автокомпания продала в России 993 машины. По итогам же января-июня 2019 года в нашей стране продано 3913 моделей Volvo. Этот результат на 24,9% больше показателя аналогичного периода 2018 года.

Самой популярной моделью Volvo в России стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения. За отчётный период было продано 302 кроссовера шведской марки, что на 4,5% ниже прошлогоднего показателя продаж.

Второе место — у кроссовера ХС90. Продажи этого авто упали на 7,1% и составили 234 машины.

Стоит также отметить компактный кроссовер ХС40. В июне 2019 года было реализовано 175 таких авто против 40 единиц годом ранее.

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