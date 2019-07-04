Астана, 4 июля, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Компания Total готова внести вклад в безопасность и эффективность проекта по добыче нефти и газа на месторождении Кашаган. Об этом 4 июля заявил глава компании «Тоталь разведка и добыча» Арно Брейяк на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщили в пресс-службе главы государства.

Laurent Vincenti Стэнд «Тоталь»

Во время переговоров президент республики высоко оценил результаты сотрудничества по нефтегазовому проекту на месторождении Кашаган. Брейяк, в свою очередь, отметил рост добычи углеводородов на месторождении. Он также считает, что Кашаган обладает потенциалом для увеличения объемов добычи.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года в Казахстане добыли 31,237 млн тонн нефти, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Объем добычи природного газа сократился на 3,1%, до 23,14 млрд куб. метров.

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