Киев, 4 июля, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Протесты против регистрации на выборах в Раду блогера Анатолия Шария и бывшего соратника Януковича Андрея Клюева, вероятно, организованы с целью отвлечь внимание от расследования дел против экс-президента Пётра Порошенко. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Богдан во время визита в Канаду, сообщило 3 июля издание «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«На сегодняшний день происходит активизация аудита и деятельности господина Порошенко и его окружения о хищении бюджетных средств, присвоении государственного имущества, принятия незаконных решений и распоряжений. И целью проведения соответствующих митингов является все-таки отвлечение внимания от этих расследований», — рассказал Богдан.

Он также напомнил, что Порошенко и Клюева связывают годы совместной работы в правительстве Украины.

Напомним, СБУ под руководством соратника президента Украины Владимира Зеленского Игоря Баканова предоставила Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины справку о том, что Шарий и Клюев не проживали на территории Украины последние пять лет и на этом основании ЦИК сняла их с выборов в Раду.

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В ответном видеообращении Шарий отметил, что подобные справки находятся вне полномочий и компетенции СБУ, а также расценил данный шаг со стороны окружения Зеленского как уступку предыдущей власти.