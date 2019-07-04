Санкт-Петербург, 4 июля, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Уникальный атомный плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов», строительство которого вели на площадке ФГУП «Атомфлот» в г. Мурманске специалисты АО «Балтийский завод», передан заказчику — концерну «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»). Об этом сегодня, 4 июля, сообщили в департаменте коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом».

Департамент коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом» Завершено сооружение атомного плавучего энергоблока «Академик Ломоносов»

Таким образом строительство ПЭБ «Академик Ломоносов» завершилось подписанием приемочного акта, согласно которому энергоустановка прошла в полном объеме все испытания, предусмотренные техническим проектом, и успешно подтвердила свои характеристики. Также был подписан акт приема-передачи плавучего энергоблока заказчику.

Напомним, что недавно концерн «Росэнергоатом» получил лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергоблока сроком на 10 лет — до 2029 года.

Комментируя событие, генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров отметил: «Передача построенного объекта заказчику — знаковый этап. Акт приемки удостоверяет, что обязательства исполнителя перед заказчиком полностью выполнены, а результаты работ соответствуют условиям договора. Мы приняли выполненные исполнителем работы и теперь начинаем активную подготовку плавучего энергоблока к транспортировке к месту постоянной дислокации — в город Певек Чукотского автономного округа».

В свою очередь руководитель проекта «Балтийского завода» по строительству ПЭБ Алексей Владимиров заявил: «Несмотря на завершение работ по строительству плавучего энергоблока, Балтийский завод будет участвовать в подготовке судна к перегону из Мурманска в Певек, начало которого запланировано на август 2019 г. После прихода судна на место постоянного базирования Балтийский завод окажет шефмонтажные услуги по раскреплению устройств связи с берегом, подсоединению систем передачи электрической и тепловой энергии. После завершения всех монтажных работ мы продолжим исполнять гарантийные обязательства до середины 2021 года».

Ввод плавучего энергоблока в эксплуатацию в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) планируется осуществить до конца 2019 года. За это время в г. Певеке планируется завершить работы по сооружению береговых и гидротехнических сооружений ПАТЭС, а также инфраструктуры, которая обеспечит передачу электроэнергии в энергосети «Чукотэнерго» и тепла в теплосети города.

В перспективе ПАТЭС должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла — Чаунскую ТЭЦ и Билибинскую АЭС (г. Билибино). Размещение ПАТЭС в г. Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, ПАТЭС станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути.

Напомним, плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» — это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. ПЭБ предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. ПАТЭС разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тыс. человек. Кроме того, такие энергоблоки могут работать в островных государствах, на их базе может быть создана мощная опреснительная установка. В настоящее время госкорпорация «Росатом» уже работает над вторым поколением ПАТЭС — оптимизированным плавучим энергоблоком (OFPU), который будет меньше своего предшественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа RITM-200M мощностью 50 МВт каждый.