Владивосток, 4 июля, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура заявил, что для его страны дальневосточная столица — Владивосток — является «окном в Россию», передает корреспондент ИА REGNUM.

Черкасский Андрей ИА REGNUM «Золотой мост». Владивосток

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После завершения перекрестных годов России и Японии, обе страны договорились провести Год межрегиональных обменов, которые коснутся различных направлений: культурного, образовательного, экономического. Генеральный консул отметил, что рост интереса японского бизнеса к Приморью обусловлен в первую очередь тем, что здесь началась реализации проектов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

«В прошлом году столица Дальневосточного федерального округа была перенесена из Хабаровска во Владивосток, а центр мировой экономики смещается в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Будучи стратегическими партнерами в регионе, Япония и Россия развивают взаимодействие по многим направлениям. Владивосток служит окном в Россию, и эта роль становится все более и более важной. Генеральное консульство Японии, в свою очередь, планирует направить все усилия на развитие сотрудничества во всех областях — от бизнеса до культурных и гуманитарных обменов», сказал Коитиро Накамура в в интервью РИА Новости.

Консул отметил важную роль во взаимоотношениях между странами, которую играет Дальневосточное отделение Российской Академии наук, где налажено плодотворное сотрудничество с японскими научными и образовательными организациями.

Коитиро Накамура «Помимо исследований цунами, которые ДВО РАН проводит совместно с университетом Тохоку, реализуются другие научные проекты со многими японскими университетами, например с Токийским университетом, Киотским университетом, Осакским университетом и другими. Научно-исследовательская деятельность ДВО РАН затрагивает множество различных областей, и я надеюсь, что сотрудничество с японскими институтами будет развиваться и впредь».

Накамура отметил рост числа различных официальных визитов, которые проводят как представители бизнеса, так и представители государственной власти.

Коитиро Накамура «Также важны визиты делегаций местных органов самоуправления Японии, которых с Приморским краем связывают добрососедские отношения. Так, в марте Приморье посетил губернатор префектуры Хоккайдо. Желание приехать сюда летом изъявили представители торгово-промышленных палат многих городов Японии. В дальнейшем мы ожидаем визиты японских делегаций различного уровня, включая визиты губернаторов и руководства торгово-промышленных палат».

Генконсул выразил уверенность, что такое направление взаимоотношений как туризм в ближайшее время получит дополнительный импульс, так как в начале года на высшем уровне главы государств договорились увеличить турпоток между странами до 400 тысяч человек. Этому будет способствовать введение в России электронных виз, что значительно облегчит процедуры таможенного и пограничного оформления.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в японской Осаке принял участие в саммите G20, где он провёл встречу, в том числе и с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.