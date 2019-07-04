Киев, 4 июля, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Около 217 млрд гривен, или $8,3 млрд, должна выплатить Украина по текущим государственным долгам до конца 2019 года. Такие данные опубликованы украинским министерством финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

На внешние долги приходится 70,2 млрд гривен или $2,7 млрд. Из них $2,3 млрд Киев должен вернуть иностранным кредиторам в третьем квартале, и $0,4 млрд — в четвертом.

По внутренним долгам размер выплат составляет 146,6 млрд гривен или $5,6 млрд: требуется выплата 74,4 млрд гривен в третьем квартале и 72,2 млрд гривен — в четвертом.

В 2020 году Киеву придется выплатить больше: 351,9 млрд гривен или $13,4 млрд, из которых $6,9 млрд — внешние выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала нынешнего года официальный Киев занял 182 млрд гривен (порядка $7 млрд) согласно данным минфина страны.

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