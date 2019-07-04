Киев, 4 июля, 2019, 10:42 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 4 июля, обсуждают решение Центральной избирательной комиссии отменить регистрацию на досрочные парламентские выборы как кандидатов главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блоггера Анатолия Шария.

Artemka ЦИК Украины

ИА REGNUM напоминает, что соответствующее решение было принято накануне, 3 июля, поздно вечером. ЦИК отказалась от регистрации, так как, по мнению комиссии, они не проживали последние пять лет на Украине. До этого в Киеве прошла масштабная акция протеста радикалов против участия Клюева и Шария в выборах, на которой протестующие заявили о готовности перейти к «немирным» формам протеста.

В частности, глава Офиса президента Андрей Богдан дал понять, что целью протестов против регистрации кандидатами в депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария якобы является отвлечение внимания от «аудита деятельности» экс-президента президента Петра Порошенко. Он напомнил, что Порошенко и Клюева связывают годы совместной работы в правительстве:

«Поэтому считаем, что все требования митингующих следует направить к руководству одной политической партии, которая заинтересована в дестабилизации внутренней ситуации в Украине».

Депутат Рады нынешнего созыва Александр Черненко уточняет, что решение об отмене регистрации ЦИК приняла на основании информации от Службы безопасности Украины.

«Но самое интересное, что эту информацию ЦИК спрашивала у СБУ еще во время самого первого рассмотрения этого вопроса. Тогда СБУ ответила письмом на пол страницы, суть которого сводилась к тому, что «мы вообще здесь ни причем». Хотя обнародованной сегодня информацией, Служба владела уже тогда», — отмечает Черненко, добавляя, что также в произошедшем есть вина и судов, и ЦИК.

ИА REGNUM напоминает, что ранее секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявила, что, рассматривая вопрос о регистрации Шария и Клюева, комиссия обратилась во все государственные органы, чтобы получить информацию относительно их проживания или непроживания на территории Украины в течение последних пяти лет. Изначально выяснилось, что у Клюева выездов с 2014 года за пределы Украины не было, а о пересечении госграницы Шарием за последние 5 лет «нет сведений», но потом, после акций протеста, СБУ предоставила ЦИК другую информацию.