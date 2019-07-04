Иркутск, 4 июля, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Мощнейшее наводнение в Иркутской области приковало внимание к трагедии многочисленных СМИ, блогеров и волонтёров. Запускаемые ими беспилотники стали реальной опасностью для авиации МЧС.

Петр Данилов ИА Красная Весна Дрон

Региональное ГУ МЧС сегодня, 4 июля, сообщило, что пилоты семи вертолётов Ми-8 МЧС России, Министерства обороны, Иркутского областного центра медицины катастроф неоднократно указывают на опасное сближение воздушных судов с беспилотными летательными аппаратами.

Как пояснил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов, только в Тулуне насчитали порядка 10 беспилотников, ежедневно поднимающихся в воздух.

Валентин Нелюбов «Командиры воздушных судов неоднократно сообщали о замеченных рядом летающих устройствах и направляли технику в облет. Концентрация беспилотных летательных аппаратов создала вполне очевидную угрозу воздушному движению».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов, пострадали более 32 тысяч человек. Также известно о 20 погибших. По данным спасателей, на сегодняшний день остаются подтопленными 16 населенных пунктов. Вода зашла в 2712 жилых домов с населением 6393 человека.