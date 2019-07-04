Москва, 4 июля, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Календарь матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон 2019/20 будет представлен 11 июля. Об этом сообщается на сайте лиги.

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«Презентация календаря сезона-2019/20 запланирована на 11 июля, четверг», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» переведено в Западную конференцию, а «Сибирь» будет играть в дивизионе Харламова.

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