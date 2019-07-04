Тула, 4 июля, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Большой, дальновидный и реальный шаг к «китайскому брату» Тульская область сделала месяц назад. Страсти вокруг истории строительства автомобильного завода Haval в Узловском районе не утихают по сей день. Но это далеко не единственный, хотя и ключевой проект сотрудничества региона с иностранными компаниями. Эксперты считают, что субъект ЦФО отличает от других регионов страны доверие федерального центра, что позволяет называть Тульскую область инвестиционной витриной России.

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

Кадры на подбор

Согласно статистике, за последние пять лет объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 596,7 млрд рублей, рост на 70% к 2013 году (в действующих ценах). Валовой региональный продукт в 2018 году составил более 594 млрд рублей — рост на 70,8%, а индекс промышленного производства увеличился на 43,4%.

В последние годы Тульская область существенно расширила географию международных и внешнеэкономических связей. Среди ключевых зарубежных партнеров — государства СНГ, Европы, Азиатско-Тихоокеанский регион, США. И одним из факторов, благоприятно влияющим на инвестиционный климат в регионе, эксперты называют правительственную команду.

«Тульская область без преувеличения является одним из экономических лидеров среди российских регионов. И сегодня, в условиях антироссийских санкций, экономической стагнации и снижении реальных доходов населения, таких субъектов в стране очень мало, — объясняет кандидат экономических наук, главный редактор ИА «Национальный эксперт» Михаил Белый. — И фигура губернатора Алексея Дюмина в этом играет не последнюю роль. Мы видим, что в регионе реализуются различные социальные, экономические и инвестиционные проекты, как расширяется сотрудничество с китайской стороной. И это важно еще и потому, что во времена противостояния Запада ставка и руководства страны, и регионов делается на партнерские отношения и поиск инвестиций именно в КНР. Мы помним, что в Тульской области уже работает большой китайский автомобильный проект и Петербургский экономический форум в очередной раз показал потенциал региона».

По мнению Белого, Тульская область на фоне других регионов ЦФО, да и в целом по стране, выглядит в глазах иностранных инвесторов очень привлекательно. Эксперт привел в пример Ульяновскую область. Губернатор региона Сергей Морозов постоянно заявляет об инвестпривлекательности области и ее возможностях. Но главное отличие тульской земли от ульяновской — реальные, существующие и работающие проекты.

«Федеральное руководство видит, что Тульская область — это определенный плацдарм для реализации различных проектов, в том числе стратегических, от которых зависит ряд различных направлений развития страны, — говорит эксперт. — Центр отмечает, что Дюмину и его профессионально сформированной команде можно доверять важные дела. Губернатор показал, что может работать с разными экономическими силами и субъектами, проявлять политическую гибкость, переориентироваться и вести переговоры».

По его мнению, в Тульской области еще не все идеально, в том числе и инвестиционная, и экономическая политика нуждается в корректировке. Однако если ранее регион считался «середнячком», то сегодня эксперт смело его называет территорией не просто экспериментов, а субъектом выполнения ключевых задач, стоящих перед страной.

Обучение на местах и «налоговые пряники»

Подписывая то или иное соглашение о сотрудничестве (в данном случае неважно — с российской или зарубежной компанией), руководство области, что называется, на берегу договаривается не только о вложениях инвестора, но и о создании рабочих мест. Тульский регион обладает конкурентным преимуществом из-за наличия и доступности высококвалифицированных кадров. Образовательные учреждения оперативно подключаются к сотрудничеству по подготовке специалистов для того или иного инвестора.

Законодательную базу в Тульской области тоже проработали: снижение ставки налога на прибыль, налога на имущество, финансирование строительства инфраструктуры.

«Сегодня наш регион привлекателен не только своим культурным наследием, традициями и гостеприимством, но также возможностью успешно и выгодно вести бизнес», — отмечает губернатор Алексей Дюмин.

В экономику области ежегодно привлекается более 100 млрд рублей инвестиций. Тульская область стабильно держит четвертое место среди всех субъектов страны в национальном инвестиционном рейтинге. Созданные условия уже оценили партнеры из более чем 200 иностранных компаний. Среди них — «Каргилл», «Кнауф», «Проктер энд Гэмбл» и многие другие.

В Тульской области создан индустриальный парк «Узловая» — один из крупнейших в центральной России. Его якорным резидентом стала китайская компания Great Wall Motor Corporation Ltd. — одна из крупнейших корпораций-автомобилестроителей в Китае. На предприятии в Узловском районе компания планирует выпускать до 150 тысяч автомобилей в год. Завод будет включать в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки.

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«Результаты последних лет говорят о том, что мы умеем на высоком профессиональном уровне работать с иностранными инвесторами, — заявил Дюмин. — Это видно и по оценкам самого бизнеса. Именно эти компании, оценивая удобства работы в России, проголосовали за наш регион как один из 15 наиболее удобных для ведения бизнеса».

Открытый диалог с региональной властью, четкие и прозрачные правила игры, гарантия неизменности принятых решений и норм — эти факторы помогли Тульской области развернуть к себе многих игроков иностранного рынка и подвести их под подпись на ПМЭФ, а затем и в реальные небумажные проекты.

Тульский след на ПМЭФ

На XXIII Петербургском экономическом форуме регионом заключено соглашение о намерениях в отношении заключения специального инвестиционного контракта (СПИК) с Министерством промышленности и торговли РФ и ООО «XMMP». Это стало отправной точкой в строительстве второй очереди китайского автозавода в Узловой. В копилку региона упадет 27 млрд инвестиций, а 1,5 тыс. местных жителей смогут устроиться на работу.

Немецкая компания в ближайшие годы намерена исполнить в Тульской области проект «Завод по производству моющих и гигиенических средств для молочного животноводства производительностью 10 тыс. тонн в год» на территории ОАО «Пластик» в Узловском районе, а уже известная компания «Проктер энд Гэмбл» создаст новые производственные линии на действующем предприятии.

Однако акцент руководство региона все-таки делает на китайских друзей. Тому свидетельство непрекращающиеся переговоры и встречи в рамках форума Алексея Дюмина с председателем совета директоров China Poly Group Corporation Сюи Нянша.

В 2018 году внешнеторговый оборот между Тульской областью и Китаем составил 343 млн долларов США. Это на 26,5% больше, чем в 2017 году.

6 июня 2019 года еще одним подтверждением развития тульско-китайских отношений стал документ, подписанный губернатором, председателем совета директоров ОАО «Щекиноазот» Борисом Соколом и председателем совета директоров China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd Даем Хэгэнем. Стороны договорились до конца 2020 года возвести на территории Тульской области комплекс по производству аммиака мощностью 525 000 т/год и карбамида мощностью 700 000 т/год.

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Выдуманная изоляция

Эксперт аналитического агентства «Политсобрание» Наталья Желтова считает, что в России очень мало примеров регионов, которые успешно выстраивают инвестиционные отношения с иностранными компаниями.

«Серьезно заявив о себе на Петербургском экономическом форуме в плане сотрудничества с зарубежными партнерами, Тульская область продемонстрировала, что никакой изоляции, которой добивался и продолжает добиваться Запад, на самом деле не происходит, — считает эксперт. — Инвестор в первую очередь ищет то место, где ему выгоднее работать. Тульская область создает массу форм поддержки, сопровождения, так как работа с бизнесом — это не какой-то однодневный проект. Я могу назвать этот регион инвестиционной витриной России».

Специалист предполагает, что есть риск, так называемого эффекта «завышенных ожиданий»: когда регион выполняет и доводит до конца один, второй, третий, десятый проект, то, кажется, что все ему по силам. Но работа, которую проводит область в плане сотрудничества с иностранными инвесторами, имеет не только экономический, но и политический эффект.

«Страна с помощью продвинутых субъектов доказывает, что здесь не душат инвесторов и не создают им каких-то ужасных условий. Россия — это современное государство, где можно реализовывать амбициозные проекты. И для страны это важный кейс, который не должен ограничиваться одной территорией», — подчеркивает эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тульской области реализовано более 55 инвестиционных проектов. В текущем году регион подписал на ПМЭФ 25 соглашений на общую сумму 102 млрд рублей.

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