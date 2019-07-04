Копейск, Челябинская область, 4 июля, 2019, 10:14 — ИА Регнум. В южноуральском Копейске подрядчику, который обслуживает автопарк скорой помощи, может грозить расторжение контракта. Об этом в прямом эфире передачи «Большая редакция» заявил депутат Госдумы Анатолий Литовченко («Единая Россия»).

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Одна из местных жительниц спросила депутата, почему оттягивается принятие жёстких решений. «Ждёте, когда все больные перемрут и проблема сама уйдёт?» — спросила женщина.

На это депутат ответил, что буквально 3 июля встречался с заинтересованными структурами. Если речь о сбоях в работе, то жители города не поднимали этого вопроса.

«Я от общественной палаты не услышал подобного мнения. Скорая помощь работает, но не выполняется контракт. Мы с главой муниципального образования и с организацией, которая вышла на такое обслуживание, договорились, я думаю, в последний раз. В июле должна поступить резервная машина. В течение сентября должен быть заменён автопарк шести машин», — сказал депутат.

Он также добавил, что нужно поменять «Мерседесы» 218 года выпуска на «Мерседесы» 2017-го. Я, конечно, готов поспорить с тем, что они отличаются, но тем не менее контракт нужно выполнять, отметил депутат.

Кроме того. по его словам, среди вопросов поднимались долги по оплате аренды. О том же, что скорая помощь приехала не вовремя или не доставила вовремя пациента, никто не заявлял. Впрочем, тех, что поднимаются сейчас, может хватить для расторжения контракта. Если они не будут урегулированы, то в сентябре депутат пообещал инициировать прекращение договора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автопарк скорой помощи в Копейске передали на аутсорсинг. С 18 января 2019 года медиков возят водители компании «Феникс Менеджмент», часть которых перешла со станции скорой помощи.

При этом переход на новую модель прошёл не без задоринок. Оказалось, что у подрядчика было лишь шесть машин вместо необходимых двенадцати. Часть горожан заявляли, что долго ждали скорую помощь. В областном минздраве, впрочем, журналистов заверили в том, что скорая помощь Копейска работает в штатном режиме.