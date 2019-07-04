Автор инициативы с наклейками ЕР на гуманитарной помощи: «Сижу, плачу!»
Иркутск, 4 июля, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Активистка партии «Единая Россия» из Иркутска Елена Яковлева заявила, что, отдавая распоряжение расклеивать листы с логотипом «Единая Россия» на коробки и мешки собранной простыми жителями гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, у неё и «в мыслях не было» пиариться.
Яковлева весьма своеобразно извинилась за свои необдуманные действия на своей странице в Facebook.
Из её слов следует, что, увидев извещение о начале сбора предметов первой необходимости пострадавшим от наводнения, организованном в иркутском офисе единороссов (да ещё опубликованное от имени местного руководства «Единой России»), единомышленники Яковлевой тоже собрали вещи и привезли их в пункт приёма.
«Решили, что нужно отметить наши мешки наклейками. Приехали, а там очередь как в добрые советские времена, сгоняли наверх, попросили распечатать, ну и начали на свои мешки клеить. Мы же думали, как лучше. А теперь я читаю, что наша история такой поворот получила, что мы пиаримся. Нет! Даже в мыслях не было. Я и подумать не могла, что так все обернётся», — пишет Елена Яковлева.
Свой монолог она заканчивает такими словами:
Её отклик уже прокомментировали многие. В том числе доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось в результате сильных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Более 30 тысяч человек признаны пострадавшими. Не обошлось и без жертв. На сегодняшний день известно о 20 погибших.
История с расклейкой логотипов «Единой России» на гуманитарной помощи, вызвавшая большой общественный резонанс и массовое осуждение, произошла в офисе иркутских единороссов. На видео, которое опубликовала одна из волонтёров, видно, что листы с надписью «Гуманитарная помощь» и логотипом «Единой России» клеят на мешки. Автор записи пояснила, что когда она отказалась, как было велено, клеить листы на каждую коробку и мешок, женщина ещё и поинтересовалась: «Почему?» На что получила ответ, что волонтёр не имеет никакого отношения к единороссам.
Впоследствии в иркутском отделении ЕР были вынуждены извиниться и признать, что акция по сбору гуманитарной помощи носит внепартийный характер.