Иркутск, 4 июля, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Активистка партии «Единая Россия» из Иркутска Елена Яковлева заявила, что, отдавая распоряжение расклеивать листы с логотипом «Единая Россия» на коробки и мешки собранной простыми жителями гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, у неё и «в мыслях не было» пиариться.

Цитата со страницы Елены Яковлевой в Facebook Сбор гуманитарной помощи в помещении иркутского офиса «Единой России»

Яковлева весьма своеобразно извинилась за свои необдуманные действия на своей странице в Facebook.

« Сижу, плачу. Я вот думаю, почему так получается: хочешь как лучше, а получается… Это я о том, что сейчас вокруг помощи для людей, которые в наводнении пострадали». Елена Яковлева Сижу, плачу. Я вот думаю, почему так получается: хочешь как лучше, а получается… Это я о том, что сейчас вокруг помощи для людей, которые в наводнении пострадали».

Из её слов следует, что, увидев извещение о начале сбора предметов первой необходимости пострадавшим от наводнения, организованном в иркутском офисе единороссов (да ещё опубликованное от имени местного руководства «Единой России»), единомышленники Яковлевой тоже собрали вещи и привезли их в пункт приёма.

«Решили, что нужно отметить наши мешки наклейками. Приехали, а там очередь как в добрые советские времена, сгоняли наверх, попросили распечатать, ну и начали на свои мешки клеить. Мы же думали, как лучше. А теперь я читаю, что наша история такой поворот получила, что мы пиаримся. Нет! Даже в мыслях не было. Я и подумать не могла, что так все обернётся», — пишет Елена Яковлева.

Цитата из видео пострадавших от наводнения в Тулун Некоторые дома в Тулуне затопило по самую крышу

Свой монолог она заканчивает такими словами:

«Простите меня. Прощения прошу у тех, кто там на Российской (на ул. Российская в Иркутске находится областное отделение «Единой России», — прим. ИА REGNUM ) пашет, там такая духота и суета, народу очень много. Поэтому если эмоции отставить, то мы сделали доброе дело и ни о чем крупнополитическом не думали. Не сочиняйте то, чего не было и в мыслях». Елена Яковлева

Её отклик уже прокомментировали многие. В том числе доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский.

Никита Кричевский «Мол, хотели как лучше, в «порыве сделать доброе дело», а заодно и значок (медальку) от местного руководства заслужить. Красиво же, правда? К тому же скотч с логотипами в суматошном местном отделении раздобыть — не проблема. Чем это святотатство (пиар на чужом горе) кончилось, вы видите — покаянным постом в сети… Собственно, и пост этот — не столько в осуждение, сколько в назидание всем, кто в будущем захочет втупую словить политические очки у своего руководства. Сначала подумайте, чтоб потом не извиняться».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось в результате сильных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Более 30 тысяч человек признаны пострадавшими. Не обошлось и без жертв. На сегодняшний день известно о 20 погибших.

История с расклейкой логотипов «Единой России» на гуманитарной помощи, вызвавшая большой общественный резонанс и массовое осуждение, произошла в офисе иркутских единороссов. На видео, которое опубликовала одна из волонтёров, видно, что листы с надписью «Гуманитарная помощь» и логотипом «Единой России» клеят на мешки. Автор записи пояснила, что когда она отказалась, как было велено, клеить листы на каждую коробку и мешок, женщина ещё и поинтересовалась: «Почему?» На что получила ответ, что волонтёр не имеет никакого отношения к единороссам.

Впоследствии в иркутском отделении ЕР были вынуждены извиниться и признать, что акция по сбору гуманитарной помощи носит внепартийный характер.