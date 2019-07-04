В Калужской области не рады беженцам из Германии
Калуга, 4 июля, 2019, 10:03 — ИА Регнум. В Калужской области разгорелся большой скандал, связанный с действиями сотрудников местной миграционной службы по отношению к многодетной семье беженцев из Германии. Как рассказала 4 июля в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сотрудник Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ Лола Скопина, накануне вечером, в Малоярославце, в квартиру, где временно проживает многодетная семья мигрантов из Германии Грисбах, ворвались сотрудницы отделения миграционной службы городского ОМВД России. Взрослых и несовершеннолетних детей задержали и отвезли в полицию, где всю ночь продержали в камере предварительного заключения. Миграционщики угрожают мигрантам из Германии экстренной депортацией из РФ.
Ранее Грисбахи подали жалобу связи с отказом в предоставлении им временного убежища в России начальнику Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майору полиции Валентине Казаковой.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, многодетная семья Грисбах прибыла в Россию из германского Мекленбурга ещё в декабре 2015 года, надеясь получить помощь и защиту Российской Федерации. С тех пор они добиваются, чтобы российские власти приняли заявление на получение временного убежища по гуманным побуждениям в соответствии со статьей 12 национального федерального закона «О беженцах». Эта немецкая семья до сих пор находится в процессе оформления документов.
Со слов семьи, Грисбахи были вынуждены покинуть Германию и спешно уехать в Россию, так как в жернова ювенальной юстицию попал их внук. Мальчик ходил в школу, его мама ждала второго ребенка, была на большом сроке беременности и получала пособие как мать-одиночка. Однако вышло так, что ребёнок остался без школьных обедов. Во время обедов его приводили в столовую, не оставляя в классе, а еды не давали. Мать пожаловалась на ситуацию в школьную администрацию, в итоге Грисбах поставили на контроль социальной службы, сотрудники которой начали активно вмешиваться в жизнь семьи.
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