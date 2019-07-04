Соледар, ДНР, 4 июля, 2019, 10:06 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 350 единиц боеприпасов, сообщили 4 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

На мариупольском направлении ВСУ вновь применили гаубицы калибра 152 мм, выпустив по территории ДНР десять единиц боеприпасов. На горловском направлении украинские силовики выпустили 15 снарядов из гаубиц калибра 122 мм.

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 96 мин калибра 120 мм, 11 мин калибра 82 мм, а также применили вооружение БМП, гранатомёты различных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Доломитное, Зайцево, Гольмовский, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт («Вольво-центр», терминал), Васильевка, Минеральное, Ясиноватая, Александровка, Новая Марьевка, Ленинское, Коминтерново, Саханка», — отметили в СЦКК.

В результате обстрелов Горловки было обесточено 40 трансформаторных подстанций. Из-за прямого попадания загорелся один дом. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли территорию Васильевской насосной станции, из-за чего персоналу станции пришлось укрыться в специальном убежище.

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Также в результате украинского обстрела было обесточено Коминтерново, на улице населённого пункта нашли 120-мм неразорвавшуюся мину.

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