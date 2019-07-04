Таллин, 4 июля, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поздравила главу Белого дома Дональда Трампа с Днем независимости США, заявив, что Вашингтон всегда может положиться на Таллин, сообщает 4 июля ERR.

(сс) Arno Mikkor Керсти Кальюлайд

По ее словам, Эстония высоко ценит «прекрасные отношения» между двумя странами и «основанное на общих ценностях трансатлантическое сотрудничество». США всегда придерживаются своих слов, добавила она.

«Позвольте мне заверить вас, что Соединенные Штаты всегда могут положиться на Эстонию», — заявила Кальюлайд.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 июля, в США празднуют подписание в 1776 году Декларации Независимости. 4 июля считается днём основания США. В Штатах 4 июля — нерабочий день. В утреннее время в крупных городах проходят парады, в вечернее — фейерверки.

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