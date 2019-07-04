Красноуфимск, Свердловская область, 4 июля, 2019, 09:38 — ИА Регнум. На территории Свердловской области не планируется строить мусоросжигающие заводы. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

Вместо таких предприятий предстоит построить высокотехнологичные производства глубокой переработки. Появится такой комплекс и в Красноуфимске. Часть жителей города ранее опасались, что у них под боком будут сжигать мусор. Но вице-губернатор Сергей Бидонько встретился с ними и опроверг такие сведения. По его словам, сообщения о том, что здесь построят мусоросжигающий завод, — миф.

Что касается строительства комплекса глубокой переработки, то он даст Красноуфимску и всему городскому округу возможность создать современную инфраструктуру для обращения с ТКО и приступить к рекультивации площадки, на которой сейчас находится полигон.

«Нам нужно привести в порядок эту территорию. Подчеркну, что, говоря о новой инфраструктуре, мы говорим исключительно о сортировке мусора. Информация о том, что здесь появится мусоросжигающий завод, — это миф. При проектировании и принятии решений о строительстве проводятся необходимые экспертизы», — отметил Сергей Бидонько.

3 июля вице-губернатор и представители регионального оператора встретились с жителями Красноуфимска и района. Также в мероприятии приняли участие общественники, депутаты Заксобрания, члены областной Общественной палаты и представители ОНФ. Они обсудили проект будущего завода по сортировке отходов. Такой комплекс станет первым в Свердловской области. Здесь каждый год можно будет сортировать до 100 тыс. тонн мусора. 85% отходов будут извлекаться как полезные, а 15% — захораниваться.

Также Сергей Бидонько оценил нынешнюю ситуацию. По его словам, имеющийся сейчас полигон в Красноуфимске не отвечает требованиям экологичности и безопасности. Пока это фактически свалка в черте города, которая негативно влияет на окружающую среду.