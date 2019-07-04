Ярославль, 4 июля, 2019, 09:36 — ИА Регнум. В Ярославле закрыт Добрынинский путепровод над Северной железной дорогой, соединяющий Ленинский и Дзержинский районы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Провал на Добрынинском мосту

Путепровод закрыт из-за угрозы обрушения. 3 июля просел один из швов моста. Машины продолжали ездить через опасный участок, однако угроза дальнейшего провала заставила власти предпринять экстренные меры и перекрыть путепровод.

В ночь с 3 на 4 июля мэр города Владимир Волков провел экстренное совещание с выездом на место, после чего было решено закрыть движение на мосту сначала частично, а потом и полностью. Общественный транспорт пущен в объезд.

Разрешено движение лишь по съездам с путепровода, ведущим на Республиканский проезд со стороны Дзержинского района. С феврале 2019 года движение по мосту уже было ограничено из-за предаварийного состояния. Власти заявляли о начале ремонтных работ. Как сообщала мэрия в марте, деньги на это выделены «по личному распоряжению Владимира Путина». Между тем работы так и не начались. Не проводились и торги на выполнение работ. Стоимость ремонта путепровода оценивается в 1 млрд 15 млн рублей.