Москва, 4 июля, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников Минобрнауки, предположительно потративших более 360 млн рублей на несуществующий проект. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник

Речь идет о неисполнении государственного контракта на сумму 364,7 млн рублей. Три договора на создание специализированной информационной системы министерство заключило в 2012 — 2015 годах.

Система обработки результатов научной деятельности создавалась в рамках федеральной целевой программы (ФЦП). Однако в течение семи лет проект так и не был запущен и на баланс министерства не поступил.

Ответственность грозит, как уточняют источники издания, бывшему руководителю департамента науки и технологий и бывшему заместителю директора департамента управления программами и конкурсных процедур.