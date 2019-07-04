Майкоп, 4 июля, 2019, 09:31 — ИА Регнум. В Адыгее создается система формирования бережливого мышления, которая затрагивает все этапы развития человека. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи, заявил глава РА Мурат Кумпилов 3 июля в своём выступлении, посвященном реализации пилотного проекта «Бережливое правительство», на федеральном форуме «Производительность 360» в Нижнем Новгороде.

Фото Александра Воложанина Мурат Кумпилов участвует в федеральном форуме «Производительность 360»

Республика Адыгея стала участником пилотного проекта «Бережливое правительство» в октябре 2017 года. В настоящее время в него вовлечены 33 организации, реализующие 117 проектов по направлениям: государственное управление, управление имуществом, муниципальное управление, МФЦ, социальная защита, образование, финансы, экономика, здравоохранение, наука, культура. Качество процессов по отдельным показателям увеличилось в 20 раз.

«Вступая в этот проект, мы ясно представляли себе, для чего нам нужны бережливые технологии. Цель работы любого главы региона — это повышение качества жизни населения. Без экономического роста достичь этой цели весьма сложно, а без повышения производительности труда невозможен экономический рост», — сказал в докладе Мурат Кумпилов.

По словам Кумпилова, успех в решении поставленных задач зависит от системной организации работы. Оргструктуру проекта в регионе возглавляет координационный совет, организационное и методическое сопровождение осуществляет республиканский проектный офис. Проектные офисы призваны обеспечивать общее руководство и ведение проектов по отдельным сферам деятельности. Рабочие группы занимаются непосредственно их реализацией.

«Организовывая работу в проекте «Бережливое правительство», анализируя причины, влияющие на эффективность деятельности людей, мы пришли к выводу о необходимости формирования бережливого мышления как элемента традиционного менталитета. Думать, избегая потерь, стремиться к постоянному совершенствованию, проявляя заботу о человеке — вот форма мышления, которая должна быть присуща современному человеку в нашей стране. В Адыгее мы сделали попытку создать такую систему формирования бережливого мышления, которая затрагивает все этапы развития человека», — сказал глава Адыгеи.

Так, формирование бережливого мышления начинается с детского сада, затем продолжается в средней школе, а центральное место в формировании бережливого мышления занимает вуз. Сегодня в Майкопском государственном технологическом университете создана первая фабрика процессов, внедрены специальные образовательные программы для студентов, содержащие лин-технологии, реализуются совместные проекты с общеобразовательными организациями, в том числе по работе с детьми с ОВЗ. МГТУ вошёл в ассоциацию бережливых вузов, его ректор Саида Куижева возглавляет эту ассоциацию. Итогом поэтапного формирования бережливого мышления является применение лин-технологий на предприятии.

«Задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, — ежегодное повышение производительности труда на 5%. Мы хотим достичь этой цели, в том числе за счёт сформированного мышления руководства и персонала. Сейчас мы создаём эталонные процессы в промышленности, сфере ЖКХ, транспорта», — сказал глава РА.

По словам Кумпилова, цель — к 2024 году вовлечь в систему формирования бережливого мышления весь сектор дошкольного и школьного образования. В настоящее время в Адыгее реализуется два проекта по созданию обучающих центров для педагогов и воспитателей.