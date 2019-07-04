Тегусигальпа, 4 июля, 2019, 09:32 — ИА Регнум. В Карибском море у берегов Гондураса затонуло рыболовецкое судно. Погибли 26 человек, передает немецкий канал n-tv.

Уильям Тернер. Кораблекрушение. 1805

Как сообщал пресс-секретарь вооруженных сил Гондураса Хосе Доминго Меса, в крушении судна «Капитан Вали» выжили 47 человек. На помощь терпящим бедствие пришел военный корабль.

Экипаж небольшого судна занимался ловлей омаров. Среди погибших его капитан, успевший подать сигнал бедствия.